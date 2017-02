Lægemiddelagentur udstiller regionens dilemma

Kort sagt: Det europæiske Lægemiddelagentur EMA er fantastisk godt at få tiltrukket til København. Toppen af danske, indflydelsesrige personer står bag ønsket – fra eks-Novo-topchef Lars Rebien til regeringen, sygehusregioner og brancheorganisationer. Men Skåne er en joker. Uforbeholden støtte fra Skåne mangler, for Danmark og Sverige er konkurrenter.



Af Keld Broksø, Københavnsredaktør Rapidus

Ida Sofie Jensen, koncernchef i Lif – den danske Lægemiddelindustriforening, håber en enorm offentlig satsning lykkes med at få EU´s Lægemiddelagentur, EMA, til København. EMA er den EU-myndighed, der vurderer, godkender og overvåger lægemidler. Som mange andre forventer Ida Sofie Jensen, at EMA skaber arbejdspladser, øger væksten, medicineksporten og tiltrækker virksomheder via EMA’s budget på 2,2 milliarder DKK. Danmarks regering har netop meldt en plan ud: En kæmpe kampagne - og indkøb af bygninger og inventar, hvis det lykkes. Alt er muligt efter briternes exit fra EU, så EMA’s placering i London nu er umulig.

Sammen med tidligere topchef i Novo Nordisk, Lars Rebien, og overborgmester i Københavns Kommune, Frank Jensen, har regeringen sat alle sejl til for at tiltrække EMA. Danmarks udenrigsminister, Anders Samuelsen, og sundhedsminister Ellen Trane Nørby har netop fortalt, hvordan man vil huse agenturet, og Ida Sofie Jensen håber på en hurtig flytning. Ellers forsinkes EMA’s sagsbehandling af nye produkter. Også arbejdsgiverforeningen Dansk Erhverv knokler nu for at tiltrække de 900 arbejdspladser med kompetencer i lægemidler. EMA vil styrke life science i hele regionen over sundet, men læg mærke til to ting:

Der er hård konkurrence om EMA. Også Sverige (nærmere betegnet Stockholm), samt Holland, Italien, Spanien, Frankrig og Polen vil have EMA.

Og eftersom Sverige også er kandidat er det reelle samarbejde over sundet lig 0. Det udelukker næsten et samarbejde med Sverige, når man er konkurrenter.

En af dem, som nu distancerer sig fra Sverige i EMA-sagen, er magtfulde Bent Hansen, formand for Danske Regioner, der driver sygehusene. Bent Hansen henviser til Danmarks eksport af lægemidler for 86 milliarder DKK årligt, og positionen blandt de lande med mest klinisk forskning per indbygger. Derfor virker det en smule patetisk, når Københavns overborgmester, Frank Jensen, nu vil have Skåne med i fælles kamp for EMA via Greater Copenhagen. Region Skåne og Helsingborg er positive, men tvetydige, da de helst ser et dansk-svensk bud. Malmøs Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) er decideret tvivlende. Skåne står nemlig i et dilemma: Hvem er man mest loyal overfor? Stockholm eller København?

Det dilemma løses ikke ved forsigtigt diplomati. Det løses med øjeblikkelige forhandlinger over sundet, hvor man ser problemerne i øjnene – og løser dem. Rapidus mener der skal satses på København: ESS og Max IV i Lund blev til med dansk støtte. Nu kan støtten gå den anden vej over sundet, så der sikres en synergi med EMA i København/ESS + Max IV i Lund - og dermed mere udvikling af lægemidler i Medicon Valley. ”EMA til København” er en hastesag. Derfor skal den nu meldes klart ud i MVA og Greater Copenhagen, hvis de skal vise deres værd. Det er ikke nok at henvise til “State of Medicon Valley analysis” og artikler andre steder, som MVA gør, hvis chancerne skal styrkes for at få EMA til København/Medicon Valley. Selv Greater Copenhagen er helt tavs. Det er en skandale! Alle kræfter må mobiliseres, hvis vi mener det alvorligt med at styrke life science i Medicon Valley. Alt andet udstiller regionens dilemma – og risikerer at få resten af EU til at afskrive Øresundsregionen på grund af i forvejen udbredt EU-skepsis.