Malmø-hovedkontor giver jyske Tunstall succes via arbejdsdeling over sundet

IT-firmaet Tunstall i Jylland med de overvejende dansk udviklede produkter har nu ekstra succes ved at udnytte geografien over sundet med et nordisk hovedkontor i Malmø.

Tunstall laver især ubemandede alarmcentraler især plejehjem og software-løsninger til demente, så de registreres, hvis de forsvinder ud af et pleje-område via signaler på de ansattes telefoner. I Danmark har Tunstall rødder tilbage til 1972 med Jenka Electronics, som fusionerede med firmaet TeleVagt i 2001 og i 2004 købte Condigi. Condigi/Televagt eksisterede i 2006-2008, hvor en fusion kom med svenske STT Care – og siden blev det hele opkøbt af britiske Tunstall Healthcare Group. Danske Tunstall A/S er dermed en del af Tunstall Nordic.

Men alene Tunstall A/S har i tre år øget bruttofortjenesten med fem mio. DKK årligt op til 61 mio. DKK i seneste regnskabsår. Successen skyldes også en vellykket arbejdsdeling mellem det danske hovedkontor i Stilling i Jylland, hvor mange produkter herunder indenfor telemedicin udvikles, og det nordiske hovedkontor i Malmø, siger Klaus Riisberg, projektkonsulent for Tunstalls kommuneløsninger.

- Vi kan trække på hinanden over Øresund og har et stærkt samarbejde fordi vi er så tæt på hinanden. Mens vi dækker Jylland fra Stilling, så kan vi trække specialister ind til Sjælland fra Malmø. På Sjælland har vi derfor kun få konsulenter, fortæller Klaus Riisberg.

I Sverige derimod har hovedkontoret i Malmø på Agnesfridsvägen 113 A nu en stribe afdelingskontorer i Stockholm, Umeå, Göteborg, Luleå, Sundsvall, Örebro og Kalix. I alt har Tunstall-koncernen 1.800 medarbejdere i 30 lande – heraf 150 i Norden.

Af Keld Broksø