Mapillary får in BMW som ny delägare

Malmöbaserade Mapillarys insamlade gatuvy-bilder kan bland annat användas för att träna självkörande fordon navigera i trafikmiljön. Bolaget får nu in BMW:s riskkapitalgren som delägare när ledningen fyller på kassan med 15 miljoner dollar, motsvarande cirka 125 miljoner kronor.

Det framgår av ett pressmeddelande från Malmöbolaget. Mapillary använder automatisk bildanalys för att identifiera och etikettera en rad olika objekt i gatubilderna, exempelvis skyltar, träd och människor, information som är värdefull för att träna mjukvaran till självkörande fordon.

Sedan starten har bolaget tagit in drygt 80 miljoner kronor från bland andra riskkapitalbolagen Atomico och Sequoia Capital. De går även in med delar av kapitalet nu. Störst andel kommer dock från BMW Ventures. Mapillary ska under året gå från cirka 30 till runt 50 anställda, uppger vd Jan Erik Solem till Di Digital. /Erik Olausson