Medicon Village sjösätter ny stiftelse

En ny stiftelse under Medicon Villages paraply är under uppstart. Syftet är att samla in pengar till forsknings- och utvecklingsprojekt inom vård, hälsa och socialt entreprenörskap.

Genom att knyta donationer till enskilda projekt – och rapportera tillbaka till givarna hur de fortlöper – hoppas Medicon Village-ledningen locka såväl allmänheten som rika filantroper att öppna plånboken. Arbetet pågår just nu med att gallra ut det första projektet, uppger Medicon Village vd Mats Leifland.

I styrelsen sitter, utöver initiativtagaren Mats Paulson och vapendragaren Göran Grosskopf, även förlagschefen och kulturpersonligheten Ewa Swartz Grimaldi.

Någon minnesstiftelse handlar det definitivt inte om, satsningen går under namnet ”Forget”, som i ”Forget diabetes”. I första hand ska stiftelsen lyfta fram projekt inom diabetesforskning.

Stiftelsen presenterades på Medicon Villages välbesökta femårsjubileum under fredagen. I minglet syntes bland andra Sony Mobile-veteranen Bert Nordberg, förra regionrådet Pia Kinhult och sångaren Hasse Andersson. /Erik Olausson