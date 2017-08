MVA-formand mener København har mistet EMA til Frankrig

Medicon Valley Alliance (MVA) har i mange måneder været helt tæt processen om at få EU´s Lægemiddelagentur, EMA, til København, men få måneder før afgørelsen synes kampen tabt for København. EMA er en EU-myndighed, der godkender og overvåger lægemidler. I en samtale med Rapidus vurderer en ærgerlig MVA-formand, Søren Bregenholt, at Frankrig nu står til at få sejren.

- Det skyldes to ting: Der er gået politik i det; Hvem har fået hvad? Og da København i forvejen har EU´s Miljøagentur, så står København skidt, mens Frankrig står bedre. Det andet er, at Stockholm også har presset på for at få agenturet. Selv om Skåne har bakket København op, så svækker det vores kamp, at Sverige ikke står enigt, mener Søren Bregenholt.

MVA har bl.a. brugt erfaringer fra 20 års dansk svensk life science samarbejde i regionen som argument for at få EMA i København. Søren Bregenholt roser den danske regering og alle andre aktører i kampen for at få EMA til København. Søren Bregenholt fra Novo Nordisk A/S har også sin tidligere topchef, Lars Rebien Sørensen, i rollen som ”den danske regerings særlige udsending for EMA”.

Samarbejdet var så godt, at den danske regering tidligt denne sommer besluttede, at Copenhagen Towers i Ørestad skulle huse EMA, og derfra skabe arbejdspladser og vækst via EMA’s budget på 2,2 milliarder DKK. Regeringen vil betale 20 års husleje, el og varme oveni buddet for at få EMA til København. Sundhedsminister Ellen Trane Nørby forklarede før sommer gavmildheden med ”Københavns gode chancer.”

Søren Bregenholt håber også stadig, at MVA´s årsmøde 10. november i netop Copenhagen Towers kan bruges til at fejre, at EMA kommer til byen – efter planen i april 2019 - men han tror ikke længere på det. 30. september vil EU-Kommissionen komme med sin vurdering, der diskuteres på et EU-topmøde i oktober. De 27 europaministre tager en beslutning om EMA i november 2017.

Af Keld Broksø