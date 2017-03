Neurescue ved at slutte ny investeringsrunde til dansk-svensk apparat mod hjertestop

Det københavnske life science firma, Neurescue, med udviklere i Lund og Malmø, er så langt med et apparat mod hjertestop, at de netop nu er ved at slutte en ny investeringsrunde. Apparatet er spået et milliardpotentiale. Den danske, statslige Innovationsfonden har sidste år investeret en halv million DKK i firmaet, ligesom business angels og kapitalfonden SEED Capital har investeret 5 mio. DKK.

Neurescue har bl.a. hentet den svenske læge, Peter Sebelius, som bestyrelsesformand. Han kender branchen idet han i 2011 solgte et kardiologiprodukt til giganten Medtronic.

- Vi prøver ellers at holde lav profil fordi vi netop nu er ved at lukke den ny investeringsrunde, og har ikke yderligere kommentarer før underskrifterne er klar. Det vil sige om to-tre uger, siger Neurescues stifter og CEO, Habib Frost, som selv er læge.

For et år siden kom der oplysninger frem om et kapitalbehov på 22,5 mio. DKK. Om det lykkes nu vil Rapidus følge op på snarest.

Neurescues apparat går ind via låret i hovedpulsåren Aorta og via en it-styret ballon-udvidelse kan det dirigere blodstrømmen. Apparatet hjælper patienter, der ikke er modtagelige over for elektriske til at få hjertet i gang igen. Ved proceduren bliver blodet ledt hen til især hjerte og hjerne, hvilket mindsker blodtilførslen til kroppens andre organer. Derved er der større chance for at redde liv på ulykkesstedet. Målet er, at alle der har med hjertestop at gøre (læger, sygeplejersker og ambulancefolk) skal kunne bruge udstyret. Netop derfor er udstyret blevet spået et milliardpotentiale. Indtil videre viser seneste offentliggjorte regnskaber dog underskud på 2 mio. DKK.

Af Keld Broksø