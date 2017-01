Nordisk minister æder egne ord om at ”aflive Nordens dyreste kaffeklub.”

Godt tre år før Karen Ellemann blev Danmarks nye minister for nordisk samarbejde i november 2016 skrev hun i 2013 i Berlingske Tidende, at ”Vi skal nedlægge det nuværende Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd. - Og at ”Vi skal aflive Nordens dyreste kaffeklub.” Hvis det fortsat er ministerens dagsorden slipper Danmark for en udgift på 1 mia. DKK om året til bl.a. et hovedsæde på en dyr adresse ved Christiansborg. Rapidus har bedt om en forklaring på kronikken, der udført i praksis vil ryste samarbejdet over Øresund. I et skriftligt svar æder ministeren mange af sine egne ord:

- Jeg står helt ved, at jeg skrev en skarp kritik af Nordisk Råd og Ministerråd for at ruske op i debatten og de to organisationer, fastslår Karen Ellemann nu: - Men i dag står vi i en anden situation med mere usikkerhed også i vores nordiske område. Om kronikken fortætter hun:

- Siden jeg skrev den, er der vedtaget to reformpakker, som har fokus på netop de ting. Jeg er stor tilhænger af det nordiske samarbejde, og mener fortsat, at der er rum for forbedringer i Nordisk Ministerråd og Nordisk Råd. For eksempel skal organisationerne fokusere deres arbejde mere og gøre det mere aktuelt, relevant og resultatorienteret, siger hun.

Hvad der er rettet op på præciserer hun ikke. I kronikken står der bl.a. om nordiske møder:

- Går det, som det plejer, vil der under gode middage og langstrakte møder på et tidspunkt lande en række flotte og højstemte visioner for et stærkere nordisk samarbejde, men når gæsterne er rejst hjem, viser al erfaring, at de gode intentioner hurtigt glemmes. Og som om én kaffeklub ikke var nok, så mødes de nordiske ministre i deres helt eget forum, Nordisk Ministerråd. Her gentager processen sig med gode middage, masser af luftige forslag og meget få konkrete resultater, påpeger Karen Ellemann. Ifølge kronikken sandede resultaterne til, da ”politisk debat og resultater for borgerne blev afløst af en centraliseret hyggeklub, hvor konkret politik og debat glimrer ved sit fravær.”

- Lad os i stedet for etablere et stærkt nordisk samarbejde – et nyt Nordisk Råd, der er kendetegnet ved en fleksibel struktur, hvor arbejdsgrupper og udvalg etableres efter behov og nedlægges, når opgaver er fuldendt. (…)Derfor skal vi nedlægge det nuværende Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd – farvel til Nordens papirtiger nr. 1.

Se hele kronikken her:

http://www.b.dk/kommentarer/ellemann-nedlaeg-nordisk-raad-og-nordisk-ministerraad

Af Keld Broksø