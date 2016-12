Ny københavner guide for start ups – uden Greater Copenhagen

24-årige Sissel Hansen, CEO for startupeverywhere.com, udgiver netop nu en ny udgave nr. 2 af ”Start up guide Copenhagen” for iværksættere. Guidebøgerne har råd, lærerige historier og kontakter. Der er snart guides for 10 byer fra det stærkt ekspanderende firma, som også vil over sundet. Ideen var nemlig en ”Start up guide Greater Copenhagen” med Skåne stærkt repræsenteret i bogsamlingen af råd, erfaringer og kontakter for alle med ny virksomhed.

- Der var bare ikke budget i Greater Copenhagen-organisationen eller Copenhagen Capacity til at støtte den ide, og så kunne det ikke bære at udvide guiden over Øresund nu, konstaterer Sissel Hansen. Hun har dog ikke opgivet en guide på tværs af Øresund i en senere udgave.

- Det er oplagt at se på iværksættermiljøet på tværs af Øresund. I en tilhørende APP er også et par svenske virksomheder med som et første skridt, fortæller Sissel Hansen, som fra sin base i Berlin står for de mange start up guides: Foruden København er de nu også kommet i Stockholm, Berlin, Aarhus, Lissabon, Oslo, Trondheim, London, Wien og til marts også i Paris. Firmaet har nu 7 ansatte, 13 på deltid og en snes freelancere i Berlin og København og alt styres med og partneren i København, Thomas Nymark Horsted.

Flere andre bystyrers erhvervsorganisationer har ellers givet op mod et par hundrede tusinde DKK i støtte til start up guiderne, men i København viste det sig umuligt. I stedet har stærke, danske virksomheder stået for økonomien i Københavns-guiden ved at betale for at få et afsnit optaget hver med råd til danske startup virksomheder. Sponsorerne er Accenture Danmark, ISS, Microsoft, Accelerace, Danske Bank, HEJM Advokater, Ingeniørforeningen IDA og Innovation Centre Denmark.

Guiden rådgiver også om ”spaces” (arbejdssteder), hvor nye virksomheder kan leje sig ind. Dertil er der rådgivning fra erfarne iværksættere, som fortæller om deres cases til inspiration. Det gælder Camilla Ley Valentin, Thomas Madsen-Mygdal, Jasenko Hadzic, Soulaima Gourani, Natasha Friis Saxberg, deemly, Zetland, Labster, CPH Containers, Coinify, Pleo, Planday and Donkey Republic.

Oplaget i København er 5.000 eksemplarer og normalt sælges halvdelen udenfor det land eller by, som guiden handler om. Guiden til København er derfor kun på engelsk, og er skrevet af engelsktalende journalister. Sissel Hansen & Co. har nu solgt 14.000 start up guides i printform i de europæiske byer til en pris omkring 150 kr. per styk. Det hele er en hjælp til iværksættere med at finde relevante områder, caféer, fællesskaber og mennesker. En slags Lonely Planet for entreprenører – og gerne på et endnu større globalt plan senere hen med helst 50 byer i 2018, lyder ambitionen efter den første Startup Guide Berlin kom i 2014. Siden kom første udgave af guiden i København og derpå i Stockholm.

- Selv om vi nu også kommer med en APP, så tror jeg stadig på printformen, når iværksættere skal i gang. De vil ikke spammes af reklamer, mener Sissel Hansen.

Keld Broksø