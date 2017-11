Ny nordisk fintech hub skal promovere start ups – også på tværs af sundet

Et nyt nordisk samarbejde - også på tværs af Øresund - skal promovere start ups indenfor fintech på en helt ny måde i Norden samt skabe matchmaking og branding af nordisk fintech. Copenhagen Fintech har sidste uge netop haft møde med foreningen Øresund Fintech i Helsingborg for også at skabe en akse over Øresund.

- Vi har besluttet vi skal i gang nu – også selv om det lige nu mere har karakter af en løs, nordisk alliance end en egentlig organisation. Vi er organiseret meget forskelligt i eksempelvis Danmark og Sverige, og har forskellig størrelse, men det kan ende op med vi organiserer os under navnet ”Nordic Fintech”, fortæller Simon Schou, CIO for Copenhagen Fintech.

På under et år er Copenhagen Fintech selv vokset eksplosivt med start ups, som er flyttet ind i organisationen midt i København: Ifølge netop opdaterede tal er der nu 50 virksomheder og 170 mennesker. Den nordiske tanke ses som et springbræt for virksomhederne både internt til Norden og resten af verden fordi Norden er hurtig til at indføre ny teknologi i digitale bankforretninger og betalinger, som gør Norden til nogle af de mest kontantløse samfund i verden. De teknologier og erfaringer kan eksporteres for alle nordiske lande har nu fintech hubs.

– Det gælder om, at vi deler erfaringer, teknologi og skaber matchmaking for at få synergi. Vi kommer til at sende folk til hinandens møder, events og konferencer ligesom vi vil skabe fælles, nordiske events, der kan tiltrække både talent og investorer, forklarer Simon Schou.

Af Keld Broksø