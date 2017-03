Ny nordisk fokus for Sedermera Fondkommission i Danmark

Sedermera Fondkommission med hovedkontor i Malmø og aktiviteter i Danmark ændrer nu forretningspolitikken i Danmark og Sverige og lægger en helt ny, nordisk kurs for danske som svenske kunder og investorer. Det viser en netop afholdt ”Sedermeradag” i København.

Sedermera Fondkommission har hidtil hjulpet 7 danske virksomheder til notering på Nasdaq Stockholm First North samt AktieTorget i Stockholm – og flere er på vej. Sidste år blev kun danske virksomheder præsenteret på den første danske ”Sedermeradag” på Marriott Hotel i København, hvor virksomheder og investorer mødte hinanden. I år på Tivoli Hotel & Congress Center har Sedermera Fondkommission derimod netop præsenteret investorerne i København for en nordisk blanding af tre svenske, en finsk – og kun tre danske virksomheder.

- Hele aktiemarkedet går mod mere nordisk fokus. Derfor vælger vi at blande sådan nu i hele vores forretning, forklarer Andreas Sandgren, chef for Corporate Finance hos Sedermera Fondkommission .

- Udviklingen i Danmark har skubbet på den nordiske fokus. Når noteringerne for de mindre, danske vækstvirksomheder ikke har fungeret i København, så har det trukket de danske virksomheder mod Stockholm, når de skulle noteres. Dermed er fokus for de danske investorer også flyttet mod det nordiske, mener Andreas Sandgren, som fastslår, at det vil Sedermera Fondkommission indrette sig efter fremover.

Sedermera Fondkommission har desuden fået henvendelser fra det første norske selskab, som søger notering i Stockholm. På sidste uges Sedermera-dag i København havde fire virksomheder planlagt en notering i Stockholm, mens tre allerede var noterede. Ændringer i dansk aktieskat, som den danske regering har lovet i regeringsgrundlaget bl.a. for at bremse svenske noteringer af danske virksomheder, er ikke slået igennem for alvor. Dansk aktieskat er uændret 42 % efter blot et let forhøjet bundfradrag her i 2017.

Af Keld Broksø