Oresundsadvokater fordobler henvendelser og opfordrer til blandede bestyrelser

Den 12 år gamle “Foreningen Oresundsadvokater” har de seneste par år fordoblet antallet af henvendelser. I følge foreningens direktør, Helle Ahlenius Pallesen, skyldes det både konsekvenser af skilsmisser og ejendomskøb, men især stigende handel over sundet de seneste 10 år - og dermed stadigt flere forretninger med juridiske tvister. Derfor opfordrer hun nu virksomheder, der arbejder på tværs, til at undgå tvister ved at få svenskere eller danskere ind i bestyrelserne.

- For et par år siden havde vi i min sekretariatsbrevkasse godt tre henvendelser om ugen. Nu er vi oppe på fem til seks henvendelser hver uge. Dertil dem, der bruger vores hjemmeside eller netværksarrangementer til at finde advokathjælp. Advokaterne kommer jo ind i billedet, når forretninger medfører konflikter, siger Helle Ahlenius Pallesen.

- Begynder man derimod med at få en til to svenskere eller danskere med i bestyrelserne over sundet, så har man adgang til netværk og regelkendskab, som kan bremse mange tvister, mener Helle Ahlenius Pallesen.

Opfordringen underbygger hun snarest med et bidrag til en analyse, hvor hun sammenligner dansk og svensk selskabsret – især med hensyn til bestyrelsesarbejde. Blandt forskellene er, at dagsordenerne er næsten dobbelt lange i Sverige med flere formaliteter - og svensk bestyrelsesansvar er større. Det bør dog ikke bremse bestyrelsesarbejde over sundet – uagtet det nok er ”bad for business” hos Oresundsadvokaters team på godt 100 danske og svenske advokater fra forskellige advokatvirksomheder.

- Største barriere for mere handel over sundet er, at svenskerne synes danskerne er svære at forhandle med. De er bekymrede for at blive snydt. Også derfor arbejder jeg for flere svenskere i danske bestyrelser og visa versa. Mange tror, at de kan gøre forretninger på samme måde over sundet. De får én over fingrene og tænker ”aldrig mere”. Det er ærgerligt, men her kan vi også komme mere over i psykologi end jura, påpeger Helle Ahlenius Pallesen.

Af Keld Broksø