Øresundsregionen har alt det Tyskland mangler – vent ikke på Femern

Kort sagt: Vores region har alt, som Tyskland mangler mere af: it, cleantech, life science og byggeri. En konference på Hilton i København har netop sat fokus på store, danske potentialer i Tyskland, men konferencen kunne lige så godt handle om, hvad hele Øresundsregionen kan byde på. Det kræver ny fokus at lykkes – og vi skal ikke blot vente på Femern mere!

Af Keld Broksø, Københavnsredaktør Rapidus.

”Mit englisch geht man durch – mit deutsch geht man weiter!” Ja, vi skal i Øresundsregionen lære mere tysk for at slå igennem i Tyskland. Men Tysklands ambassadør i Danmark, Claus Robert Krumrei, nævner, at i det mindste forbedrer en ny generation forretningsfolk deres engelsk. Det er altså muligt også sprogligt at komme igennem i Tyskland – og Øresundsregionen kan komme videre. Det viste en Tyskland-konference, som denne skribent på vegne af dagbladet Børsen tirsdag var projektleder for. Konferencens fokus var danske muligheder, men her i Rapidus må vi påpege, at ALT hvad Tyskland efterspørger nu harmonerer med hele Øresundsregionens ekspertiser:

Tyskland efterspørger it herfra. Det er i Tyskland stadig normalt at sende kontrakter med fax (!). Den tyske, offentlige sektors digitale løsninger halter langt efter Sverige og Danmark. Eksempelvis er tysk sundheds-it bagefter. Og tysk bureaukrati kan lære af den succesfulde, danske it-adgang til banker og myndigheders personoplysninger via NemID.

Tyskland har brug for Øresundsregionens cleantech, for Tyskland vil være mere grøn. Mange virksomheder kan udnytte det mere. På sommerens tyske IFAT (verdens største miljømesse med 135.000 deltagere) deltog for få danske og svenske virksomheder.

Tyskland er stærk på life science og den tyske Bayer-koncern har dansk hovedsæde i Ørestad. Men Medicon Valleys biotek-underleverandører kan gøre en forskel i Tyskland.

Endelig er nye byggerier i Malmøs Vestra Hamnen og Københavns Ørestad og Nordhavn adgangsbilletter for entreprenører til Tysklands byggeboom. Ifølge det tyske industriforbund HdB steg omsætningen i tysk byggeri i første halvår 2016 med 8,4 %. Ordrerne steg 18,1 % – den højeste værdi i 20 år.

For at komme i gennem til Tyskland er tysktalende telefonsælgere, tyske referencer, tysk serviceadgang og tysk promovering vejene frem.

Imens venter Skåne og Sjælland alligevel med at slå til i Tyskland for alvor. Fokus er nemlig på fremtidsscenarier med den nye, faste Femern-forbindelse bl.a. via STRING-samarbejdet. MEN: der er ingen grund til at vente på Femern. For det første virker færgeforbindelser og det innovative logistikcenter ved Padborg i Jylland fint til transport, varetracking og lagerstyring. For det andet er tunnelbyggeriet forsinket (igen) af klager fra tyske borgergrupper. Politikerne troede, at Femern skulle åbne i 2018. Nu bliver det først i 2030. Der er 12.500 tyske indsigelser, som Femern A/S skal gennemgå. De er en tikkende bombe under tidshorisonten for en tysk godkendelse.

Vi venter på 18 kilometer sænketunnel til 62 mia. DKK, som den danske stat hænger på, hvis ikke indtægter fra biler, lastbiler og tog kan betale det hele. Danmark har også derfor en interesse i at øge presset for en tysk godkendelse via mere samhandel fra Danmark og Sverige. Vi skal altså ikke vente mere, men allerede nu fokusere på, hvad Øresundsregionen kan gøre bedre i Tyskland - i særklasse vores største eksportmarked.

Hastværket skyldes også Storbritanniens Theresa Mays hårde linje om Brexit. Når Storbritanniens rolle i det indre marked er usikker, så haster det at overkomme barrierer i tysk forretningskultur. Samtidig skal Øresundsregionens virksomheder nu se på Tyskland som en del af et samlet marked med Schweiz og Østrig – og selv Polen, Ungarn og Tjekkiet. Den danske ambassadør i Berlin, Friis Arne Petersen, ser nemlig et ”mini”-fællesmarked udgå fra Tyskland, der er en ”stepstone” til øvrige markeder. Ubalancen i udnyttelsen af Tyskland fremgår også af, at nabolandet Danmark i gennemsnit sælger 5 gange så meget til hver af de 10 mio. svenskere som til hver af de 82 mio. tyskere.

Øresundsregionens chancer i Tyskland styrkes af, at den svenske og danske ambassade er naboer i Die Nordischen Botschaften i Rauchstraße 1 i Berlin. Vi skal udnytte det samarbejde for alvor nu, så vi får hul på mulighederne i Tyskland inden Femern kommer.