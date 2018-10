Øresundssamarbejdet skal have Mr./Mrs. Øresund og være mere enkelt

Kort sagt: Der er behov for nytænkning om resterne af Greater Copenhagen & Skåne Committee. Fra nytår lukker butikken nok som vi kender den, når danske regioner ikke må betale til erhvervsfremme mere. Tænderne hives ud på organisationen, som derfor skal være mere enkel og proaktiv. Rapidus giver med hilsen til rockbandet KISS her bud på hvordan.

Af Keld Broksø, københavnsredaktør Rapidus

Greater Copenhagen & Skåne Committee som vi kender den er færdig efter nytår med mindre miraklernes tid ikke er ovre. Muligvis kan organisationen få en overgangsperiode, men vi ved det ikke. Blot må vi konstatere, at levetiden blev kort på to år siden vi i 2016 fik det erhvervspolitiske samarbejde om vækst og arbejdspladser.

Og hvad nu? HELE samarbejdet skal laves om, når Erhvervsfremmestyrelsen sammen med kommunerne skal overtage et decentraliseret erhvervsfremme arbejde i Danmark. Derfor skal det stå klarere, hvad man vil med en ny organisation over Øresund, for det er spild at opløse det hele. Vi kan i en ny organisation ikke leve med, at målene fortaber sig som i dag. Bl.a. flytter EU-støttede analyser intet, hvis folk skal tro på, at der sker noget. Her er det værd at huske rockbandet KISS – det betyder nemlig Keep It Simple Stupid. I den ånd giver Rapidus bud på, hvad man kan gøre.

* Vi har brug for en Mr. - eller Mrs. Øresund, som holder mindst fem år ad gangen – og 24-7. En stærk, kommunikativ person, som med klare pejlemærker driver udviklingen frem som talerør og lobbyist indenfor et skarpt, politisk mandat. Borgmestre i front som i dag kan kun være det på begrænset deltid og duer derfor ikke. Tilmed er det nuværende samarbejde rodet og uden stabilitet. Det ledes nu af en politisk bestyrelse, hvis formandskab vælges ét år ad gangen. I 2018 er formand Heino Knudsen, regionsrådsformand i Region Sjælland, mens Københavns overborgmester Frank Jensen og Henrik Fritzon, regionordförande i Region Skåne, er næstformænd. Stop det!

* Politikerne skal efter valget af en Mr. Eller Mrs. Øresund ikke blande sig i daglig drift. Den udvalgte må have både danske og svenske erfaringer for at sikre tillid begge steder, og skal sætte retningslinjer – og derpå lade kvalificerede embedsmænd køre løbet. Så undgår vi en del politisk fnidder. De embedsmænd bør tages i rotation fra den kommunale og regionale verden samt fra erhvervslivets og de faglige organisationer for evt. tre år adgangen, så de bevarer netværket bagud og ved, hvad der er brug for.

* Det politiske mandat kan ikke fungere så konsensuspræget som nu. Man kan læse utallige Øresundsrapporter, som ikke flytter en meter. Ganske enkelt fordi konklusioner blødes op, når de nærmer sig det politisk sensitive. Derfor kan ingen agere på dem. Kan man enes om et flertal på mindst 75 % blandt kommuner, regioner og erhvervsliv, når nye pejlemærker vedtages? Så kan Øresundsregionen flytte sig!

* Der skal mere konkrete og skarpt formulerede mærkesager til. I dag hedder det, at ”I 2018 har Greater Copenhagen særligt fokus på digitalisering, infrastruktur og life science-sektoren.” Men hvad vil man? Får det folk til at støtte en fælles udvikling? Næppe. Hvis man nu skrev konkrete pejlemærker ned, så eksempelvis hospitalernes it på tværs af sundets hjerteafdelinger (hvor der er et godt samarbejde) skal kunne tale sammen, og at vi prioriterer HH-forbindelsen (fremfor Øresundsmetro eller omvendt) og vil sikre, at life science nemt kan lave kliniske forsøg på tværs af Øresund, så bliver det konkret. Og de klare pejlemærker skal vi have flere af.

* Og så finansieringen: Uden regionernes erhvervsfremme må man sno sig. Man forhandler nu om mere kommunalt samarbejde, mens organisationer som Copenhagen Capacity, Wonderful Copenhagen m.m. nu skal finansieres af ministerier. Men, men: Der skal koordination til, og vi har vi brug for et nyt Øresundssekretariat. Det vil ikke overtræde nye, danske love. Det vil ikke koste alverden. Og med et klart mandat kan det blive en god investering. Først når vi har et nyt sekretariat giver det mening, at Halland står bag en ny regional ansøgning om medlemskab af Greater Copenhagen & Skåne Committee. Komiteen står nu så stille og lammet, at den ikke har lagt en nyhed op på hjemmesiden siden 13. august: Det er et høringssvar uden et reelt bud på en ny organisering. Derfor er dette indlæg et oplæg til en ny organisation.