Pee Fence vokser, får mere kapital, bliver mere cleantech og er klar til udlandet

En god projektide fra en gruppe studerende fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU) til Roskilde Festival har i dag skabt en prisbelønnet cleantech virksomhed, der nu vokser kraftigt og efter sommer vil ekspandere i udlandet og gøre produktet mere bæredygtigt – dvs. brug & smid væk-løsninger, der ikke går ud over miljøet.

Det handler om Pee Fence ApS, der laver noget så simpelt som urinaler: Som andre festivaler har Roskilde Festival problemer med alt for meget urin op ad hegn. De studerende foreslog en simpel løsning, hvor et stykke firkantet plast blev foldet sammen i bunden til et urinal samt et afløb.

Urinalet kan sættes fast med fire strips på eksempelvis et trådhegn. Mens Roskilde Festival sidste år havde sat 400 Pee Fences op, så er det i år vokset til 650. Og da den københavnske sommertechno-gadefest, Distortion, for nylig var i gang var der sat 140 Pee Fences op.

Logistikken og håndteringen samt ikke mindst designet gav i år Pee Fence den prestigefyldte pres, Danish Design Awards, i kategorien ”Clean Solutions.” Business angels har skudt penge i, om end omsætningen ikke har nået break even endnu. Hertil finansieres en del af stifternes løn af ”Iværksætterpilotordningen,” som betales af bl.a. den danske Innovationsfond.

Succesen har givet appetit på mere forretning – også i udlandet.

– Vores marked er primært festivaler, og vi vil ud over Danmarks grænser nu. Vi har fået de første henvendelser fra Tyskland og England, beretter partner og medstifter Frederik Clausager Vemb Hansen, som også ser Sverige som en mulighed.

– Lige nu er der meget logistik med bl.a. transport og rengøring med højtryksspuling. Vi vil nu bruge nye investeringer på at udvikle et komposterbart plastik til Pee Fence, så man simpelthen kan smide dem væk efter brug – og man undgår rengøring, fortæller Frederik Clausager Vemb Hansen. Han leder med tre øvrige medstiftere og en direktør og investor firmaet.

Keld Broksø