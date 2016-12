Plads til svenske eksportkonsulenter i dansk projekt under Greater Copenhagen

Frem til udgangen af maj kører anden runde af et dansk projekt under Greater Copenhagen, der støtter virksomheder med eksportkonsulenter, men der er masser af plads til svenske eksportkonsulenter, som indtil videre er stort et fraværende i projektet.

– Vi har en ambition om, at dette projekt går over sundet og også omfatter svenske virksomheder, siger projektleder Kasper Jorn til Rapidus.

I projektets første runde fik 14 danske virksomheder hjælp fra eksportkonsulenter, som får løntilskud til at hjælpe virksomheder med eksportambitioner i samlet et halvt år. En del er siden blevet fastansat. Men kun én af konsulenterne skulle hjælpe en dansk virksomhed med eksport til Sverige. Foreløbig i projektets anden runde har to danske virksomheder fået en eksportkonsulent, men ingen af dem handler om Sverige.

– Det er helt oplagt og velkomment, hvis vi får flere konsulenter, som retter deres eksportarbejde mod Sverige, siger Kasper Jorn.

Konsulenterne i projektet ”Go International” skal kunne tale eksportlandets sprog og have erfaring med landet. Projektet sker i samarbejde med Copenhagen Capacity, Copenhagen Copenhagen Business School og Industriens Fond, som betaler unge konsulenter og MBA-studerende for at arbejde i virksomheder, der ønsker eksporthjælp.

Det lille svenske indslag i Greater Copenhagens eksportkonsulenter behøver ikke være status quo, når både Region Hovedstaden, Region Sjælland og Region Skåne er med i samarbejdet.

– Vi er ude at tale med nye partnere nu og vil selvfølgelig gerne udvide over sundet. Ideen til eksportkonsulenterne kommer også fra Sverige, siger Kasper Jorn.

Keld Broksø