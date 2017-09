PR-projekt fortsætter for at tiltrække udenlandske ESS-talenter – også til København

Der nu to gode grunde til fortsætte PR-projektet også i Danmark med at tiltrække internationale talenter til ESS og Max IV – og ikke slutte næste år som planlagt. Siden 2015 har projektet ”Welcoming International Talents” gjort PR for, at det er attraktivt for højtuddannede udlændinge og deres ægtefæller at bo i København og Lund/Malmø – og resten af Sjælland/Skåne ved job på ESS eller Max IV. To ting peger på en ny projektperiode også for København-siden, da projektet ellers udløber i 2018. I sær faldet af en barriere:

* Danmark har i år ændret reglerne så skatteordningen for forskere også gælder personer, som arbejder delvis ved ESS/Max IV i Lund. Dertil kan arbejde ved ESS/Max IV (modsat tidligere) nu også kan give opholdstilladelse i Danmark.

* Dertil står ESS tidligst færdig i 2020, mens MAX IV blev indviet i 2016. Det betyder, at projektet for alvor får relevans efter 2020.

– Jeg er derfor overbevist om, at vi er nødt til at fortsætte projektperioden også efter 2018, fastslår projektleder i København, Lise Kingo Hansen, til Rapidus.

Det kræver en ny EU-ansøgning. ”Welcoming International Talents” er en del af det langt større projekt ”ESS & Max IV Cross Border Science for Society”, men præcis tiltrækning af udenlandske forskere er afgørende for succes på ESS og MAX IV. Der ventes 650 medarbejdere, men op mod 5.000 gæsteforskere fra hele verden. Dem rettes PR-indsatsen mod.

– En del af arbejdet fremover handler derfor om at forklare udlændinge, at de nu kan bo i København og arbejde i Lund – eller omvendt, siger Lise Kingo Hansen.

”ESS & MAX IV: Cross Border Science & Society”, er et EU-projekt ledet af Region Skåne og Hovedstaden med 25 partnere i Danmark, Norge og Sverige fra 2015-2018 med et budget på 19 millioner EUR. Der er fem delprojekter – herunder ”Welcoming International Talents” med partnere fra Københavns Kommune/International House, Invest in Skåne, Lund, Helsingborg og Malmø kommuner samt Copenhagen Capacity. ”Welcoming International Talents” har lige nu et budget på 952.000.

Af Keld Broksø