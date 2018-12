Prisbelønnet forsker klar med prototype til salg i Skandinavien i 2019

Her i 2018 fik hun Lundbeckfondens Talentpris for unge forskere. Hendes afhandling blev ”årets ph.d.-afhandling” på Danmarks Tekniske Universitet, DTU, som samarbejdsprojekt mellem DTU Bioengineering, Rigshospitalet og DTU Nanotech. Og i 2019 bliver det hele kommercielt, når en prototype af hendes opfindelse kommer til salg i Skandinavien via hendes nye firma, PreDiagnose, oplyser den 27-årige nanofysiker og molekylærbiolog, Fatima Al-Zahraa Al Atraktchi, til Rapidus.

Fatima Al-Zahraa Al Atraktchi har udviklet en nano-sensor til hurtig detektion af bakterier. Den giver svar på 30 sekunder i stedet for to-tre dage, som via normal, mikrobiologisk dyrkning. I den nye prototype kan man endda se resultaterne på en smartphone. Det sparer kostbar tid, når en person får alvorlig bakterieinfektion. Sagt enkelt sladrer sensoren om bakterie-infektioner, inden de løber løbsk, via nano- og mikroteknologi. Sensoren er ultrasensitiv og fungerer ved, at den genkender de kommunikationssignaler fra bakterier, når de er klar til at etablere infektion.

– I 2019 er prototypen i handel - og først i Skandinavien. Derpå har vi kontakter til Storbritannien, Brasilien og Australien, fortæller Fatima Al-Zahraa Al Atraktchi.

– Vi har fået den første funding med en halv million DKK fra Innovationsfonden, så vi kunne udvikle prototypen. For de penge har vi ansat to mere til at køre projektet videre industriorienteret og funktionelt. Vi har udviklet metoder til at gøre det mere simpelt end det, som jeg udviklede under min forskning på DTU, beretter Fatima Al-Zahraa Al Atraktchi.

En del skal dog stadig udvikles i firmaet i Greve udenfor København. Det kræver mere kapital.

– Vi laver en strategi for kapitalrejsning lige efter nytår. Vi håber, at vi er tæt på den, slutter Fatima Al-Zahraa Al Atraktchi.

Dem, der kan få særligt gavn af sensoren, er kræft-, AIDS- og cystisk fibrose-patienter, da bakterieinfektioner er en af de største årsager til dødelighed i verden

Keld Broksø