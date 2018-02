Rapidus livetwittrar från Malmö näringslivsgala i kväll

Bland de nominerade på Malmö stads näringslivsgala ikväll finns som vanligt en hel del personer och företag som är välkända från Rapidus rapportering. Bland annat har Next Step Dynamics chans att få life science-priset och såväl e-handelsbolaget Boozt som konsult- och rekryteringsbolaget Additude är nominerade till "Årets jobbkomet".

Dessutom slåss IT- och affärskonsultbyrån Stratiteq med Bona och tryckerikoncernen Exakta om titeln ”Årets Malmöföretag” medan Above Agency kan vinna priset inom kreativa näringar och grundarna bakom Animus Home är nominerade till priset "Årets Näringslivsrookie". Logga in i vårt arkiv om du vill läsa mer om dessa bolag.

Rapidus är givetvis på plats i minglet och under prisutdelningen. Följ oss på Facebook, Instagram eller Twitter för att hänga med under kvällen!