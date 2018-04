Silicon Vikings Øresundsafdeling strandet

I al ubemærkethed er et bemærkelsesværdigt Øresunds-initiativ for start up virksomheder strandet. Det gælder Silicon Vikings Øresundsafdeling.

I 2011 og 2012 byggede iværksætteren og elektroingeniøren Navid Ostadian-Binai en succesfuld Øresundsafdeling op af netværket Silicon Vikings, som har base i Californien. Det er et globalt netværk, som skal skabe ideudveksling og netværkskultur indenfor it, life science og cleantech med inspiration fra Silicon Valley.

Ret hurtigt efter interviewede bl.a. Rapidus og Øresundsbrons ”Fokus Øresund” Navid Ostadian-Binai, der på rekordtid fik 450 iværksættere og forretningsfolk til at melde sig ind i netværket.

Til Rapidus sagde Navid Ostadian-Binai bl.a. at ”afdelingen her vil fokusere på at bringe Silicon Valley nærmere vores region for at tilbyde inspiration og netværksmuligheder.”

Allerede i 2013 var Navid Ostadian-Binai dog ude af netværket, og i spidsen af en københavnsk afdeling står nu iværksætteren Michael Reibel Boesen. Nu er Øresundsafdelingen til gengæld helt fjernet fra Silicon Vikings hjemmeside, og kun København er tilbage som selvstændig afdeling med 530 medlemmer – en stigning på kun 80 medlemmer siden hele Øresundsregionen var med.

Dog er siden en afdeling i Göteborg kommet til, og i stedet har Silicon Vikings satset på en nordisk-baltisk dimension i netværket med base i Stockholm - og har netop udgivet rapporten på 93 sider ”Nordic Tech In Silicon Valley”.

Det har ikke været muligt at få kontakt til Navid Ostadian-Binai eller Michael Reibel Boesen for at få en kommentar til strandingen af Silicon Vikings Øresundsafdeling.

Af Keld Broksø