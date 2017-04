Skånske Zaplox får dansk gennembrud hos Københavns største hotelkæde

Zaplox fra Ideon Science Park i Lund har udviklet digitale nøgler til hoteller, og nu har Zaplox fået et hidtil ikke offentliggjort dansk gennembrud hos Københavns største hotelkæde, Arp-Hansen Hotel Group – og nu planlægges desuden en notering af Zaplox.

Navnet på den københavnske hotelgigant fremgår end ikke af Zaplox hjemmeside, hvor Zaplox’ direktør, Magnus Friberg, kun taler om ”en aftale med en større dansk hotelkæde.” Men der er tale om et langt større gennembrud i Danmark end firmaet selv gør opmærksom på: Arp-Hansen Hotel Group består nemlig af centrale, københavnske hoteller som Phoenix Copenhagen, 71 Nyhavn Hotel, Imperial Hotel, Grand Hotel, The Square (på Rådhuspladsen), Tivoli Hotel & Congress Center, Copenhagen Island og Copenhagen Strand – begge ved Københavns Havn - Gentofte Hotel og Wakeup Copenhagen Hotels. Arp-Hansen Hotel Group dækker 22% af hotelkapaciteten i København og råder desuden over 100 møde- og konferencelokaler.

Zaplox har udviklet mobile hotelnøgler, som fungerer over en app med værdiskabende tjenester. Systemet kan bruges i stedet for fysiske nøgler, så man eksempelvis ikke behøver tjekke ind i en reception med følgende ventetid. Pengene får Zaplox gennem abonnementer fra hotellerne, hvor Arp-Hansen til en begyndelse indfører systemet på udvalgte hoteller.

- Vi regner med breakeven i 2018, vurderer Magnus Friberg, som desuden planlægger notering på Nasdaq Stockholm First North ultimo andet kvartal her i 2017. Stiftelsen Industrifonden har vurderet Zaplox til en værdi af 85 mio. SEK.

Magnus Friberg afslører, at Zaplox også kommer i spil hos Arp-Hansen Hotel Groups nyeste hotelprojekt: I sommeren 2017 forventes det, at Arp-Hansen Hotel Group opfører koncernens første hostel, Steel House Copenhagen, hvor Zaplox digitale, mobile nøgler passer perfekt til, at publikum selv kan komme og gå. Hertil er kommer snart et nyt Wakeup hotel centralt i Aarhus med 315 værelser, så hotelkæden samlet får 3.700 værelser i København og Aarhus.

