Solcellsföretag knyter ihop trådarna

Det dröjer några år innan Sol Voltaics plastfilm sitter på solceller som går att köpa för vanliga konsumenter, men Erik Smith uppger att bolaget siktar på att skicka ut de första kundproverna under året och lite större solcellsmoduler nästa år. Men arbete återstår. Det är tre avancerade tekniker som ska optimeras: att producera nanotrådarna, att orientera dem samt att skapa kontakt med trådarna i båda ändar så att de kopplas ihop och kan leverera strömmen.

– 2016 bevisade vi att teknologin fungerar. 2017 ska vi optimera de tre teknikerna, säger Erik Smith.

Sol Voltaics i Lund har sedan start tagit in 30 miljoner dollar och fått 10 miljoner dollar i stöd från bland andra Energimyndigheten och EU:s forskningsprogram Horizon 2020. Bolaget knoppades av från nanotekniksforskning vid Lunds universitet under ledning av professor Lars Samuelsson. 50-mannabolaget attraherade förra året 140 miljoner kronor i riskkapital och bidrag, från bland andra saudiska Riyadh Valley Company, som gick in som ny delägare. Bolaget grundades 2011.



Årets Friskt vågat-utmärkelse gick till Ela Güler och hennes satsning Lilla svampkorgen. Med hjälp av stipendium från stiftelsen Ester, som ger arbetslösa kvinnor med invandrarbakgrund en väg till eget företagande, mentorer och samarbetspartner har hon startat produktion av närodlade champinjoner. Detta gör hon i klimatkontrollerade 40-fots lastcontainrar i Helsingborg.

Nytt för i år var musikquizzet "Så mycket sämre" där festdeltagarna fick lyssna på covers på kända skånska låtar och gissa vem som skrivit och framfört originalversionen.

Under kvällen tilldelades även Sofie Woge från Tendo Coest-stipendiet för sitt greppverktyg som aktiverar och stärker händer med nedsatt funktion.

Text: Elisabet Ottosson

Foto: Sandra Andersson