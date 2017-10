Svensk børsintro af danske Odico startskud på massiv svensk satsning

Det danske teknologiselskab Odico har netop disse dage intense møder i Malmø hos Sedermera Fondkommission og kommende aktionærer for at forberede deres børsnotering på AktieTorget. Det bliver startskuddet på en massiv satsning på det svenske marked hele næste år. Et medieevent denne vinter i Kiruna, hvor Odicos flytbare robotsystemer skal skære i isblokke og bygge et ishotel, er blot et af initiativerne.

- Det er hele tanken med børsnoteringen, at vi vil massivt ind på det svenske marked, som vi betragter som en storebror til det danske marked. Efter Sverige vil vi videre i Norge og Finland, siger Odicos direktør Anders Bundsgaard til Rapidus.

- Vi forventer at være klar med vores prospekt 3. januar og rejse samlet 16 millioner i første kvartal 2018. Samtidig bruger vi børsnoteringen i Sverige til at knytte tætte kontakter til svenske ABB Robotics, NCC og Skanska, beretter Anders Bundsgaard.

For ham er især ABB Robotics en drømmepartner med over 4.600 ansatte i 53 lande. Odico er trods en ung alder med start i 2012 i Fredensborg nord for København og på Fyn orienteret imod den globale byggeindustri. I dag er byggeri meget personalekrævende og brug af robotter vil forandre det via digitalisering og automatisering. Herunder i Odicos koncept, hvor al robotteknologi er samlet i en container, der kan flyttes rundt på byggepladser og automatisk kan skære byggematerialer direkte fra 3D tegninger.

Før børsnoteringen i Sverige har Odicos teknologi været brugt i 250 projekter gennem fem år, men svenskerne vil ifølge Anders Bundsgaard for alvor opdage teknologien fra næste år. Odico har en halv snes ansatte og årets resultat sidste år var i plus med 1 mio. DKK.

Af Keld Broksø