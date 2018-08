Svenske Spotlight Stock Market er før tid ved at udvide i København

Langt før beregnet er svenske Spotlight Stock Market klar til at udvide og er allerede flyttet ind i København og har i al stilhed fået noteret de to første, danske selskaber. Det gælder virksomhederne Freetrailer (i maj) samt i sidste uge Risk Intelligence.

Kort før nytår blev det i det danske dagblad Børsen offentliggjort, at Aktietorget (nu Spotlight Stock Market) først planlagde at etablere sig i København i løbet af efteråret. Rapidus kan nu afsløre, at Spotlight Stockmarket allerede her i august nu er rykket ind med den første medarbejder og ”head of Danish Market,” Katrine Hoff,ved Højbro Plads i København. Planen er at udvide derfra, for de tekniske og juridiske processer er på plads.

– Der kommer flere ansatte i takt med vores øgede aktiviteter i København, men jeg ved ikke hvor mange endnu. Mit eget backoffice er her fra starten i Stockholm, fortæller Katrine Hoff på dansk, men hun behersker også svensk.

– Fordelen for danske virksomheder ved at lade sig notere gennem Spotlight Stock Market er, at de kan blive i det danske økosystem som et dansk aktieselskab (A/S) – samtidig med, at de også bliver præsenterede for svenske investorer, siger Katrine Hoff.

En halv snes danske virksomheder, eksempelvis Oncology Venture, Synact, Initiator Pharma, Rhovac og Omnicar, har siden 2014 udnyttet de bedre børsmuligheder i Sverige på Aktietorget, men der har de skullet notere sig som svenske AB´er. Den registrering slipper de nye, noterede selskaber for nu. Fra næste år i 2019 vil aktionærer i Danmark også få bedre muligheder med aktiesparekonti efter svensk inspiration, men i mindre målestok end i Sverige. Danske aktiesparkonti får et max på 50.000 DKK, som forhøjes til 200.000 kroner frem til 2022. Aktiebeskatningen er også stadig højere i Danmark end i Sverige.

Spotlight Stock Market har i dag over 170 selskaber noterede, men CEO Peter Gönczi forventer ikke, at de nye aktiesparekonti kommer til at skabe lige så stor interesse for aktieinvesteringer i Danmark som i Sverige.

Af Keld Broksø