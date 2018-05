Tarsier på väg till Hollywood

Tarsier Studios senaste framgångar har gett dem vind i seglen. Sedan i somras har de gått från 45 till 61 anställda och har beställning på två nya spel som sysselsätter hela styrkan i minst två år. Dessutom kan senaste succén Little Nightmares bli TV-serie.

För ungefär ett år sedan lanserade studion två nya spel som de jobbat med i tre år: det självpublicerade VR-spelet Statik och storsatsningen Little Nightmares som var beställt av japanska spelförlaget Bandai Namco.

– Jag får inte avslöja några siffror, men Little Nightmares har varit ett väldigt lönsamt spel, säger han.

Eftersom Little Nightmares var en beställning har man inte dragit in några royalities på försäljningen, men succén har inneburit andra vinster. Fram till i februari i år har studion varit sysselsatt med olika slags extrainnehåll till spelet och dessutom är Bandai Namco nu i förhandling med Hollywood om att producera en TV-serie med Little Nightmares som förlaga.

– Vi är med i processen och hjälper till med idéutveckling. Det är jättespännande. Tanken är att den världskände Henry Selick, som gjort kultfilmerna Nightmare Before Christmas och Coraline, ska regissera TV-serien, säger Andreas Johnsson.

Om detta blir av, är händelsekedjan i sådana fall omvänt Massive Entertainments uppdrag, som går ut på att producera ett tv-spel med filmen Avatar som förlaga.

Andreas Johnsson är förtegen om de två nya spelen som lejonparten av studion nu fokuserar på, men uppger att ett av dem är en beställning från en helt ny uppdragsgivare.

Mellan 2016 och 2017 ökade Tarsiers omsättning från 26 till 46,5 miljoner kronor och prognosen för 2018, med ett brutet räkenskapsår i september, ligger kvar på samma nivå.

I februari plockades två nya namn in i styrelsen. Dels styrelseproffset Eva Lindqvist, som även sitter i Assa Abloys och Swecos styrelser, dels Christofer Sundberg, grundare och fortfarande verksam i Stockholmsbaserade spelbolaget Avalanche Studios.

– Jag förstår om vissa höjer på ögonbrynen och tänker att vi är konkurrenter, men jag ser det inte så. Vi gör så olika grejer och delar vi med oss av varandras kunskaper så vinner alla på det, säger Andreas Johnsson.

Magnus Erlandsson