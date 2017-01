Tavs ny dansk minister for nordisk samarbejde om Øresundsregionen

Karen Ellemann, ny dansk minister for Nordisk samarbejde siden 28. November 2016, er tavs om sine visioner for netop det nordiske samarbejde omkring Øresundsregionen, der hidtil er kaldt en mønsterregion i både EU og Norden. Rapidus har forgæves bedt ministeren forholde sig til helt konkrete spørgsmål, som nordisk samarbejde kunne bruges til, men hun henviser via sin presserådgiver, Lars Peter Levy, til andre ministre. Rapidus’ spørgsmål handler om løsninger på grænsekontrollen, et valg mellem en ny HH-forbindelse og en Øresundsmetro, de vigtigste barrierer, muligheder for samordning i Norden af erhvervsprogrammer, praktikordninger, uddannelsesforløb m.v. – og endelig harmonisering af selskabsskatter, momsregler m.v. i Norden, så vi undgår ulige konkurrence.

Lars Peter Levy skriver i sin første afvisning af at svare på spørgsmål, at ”de fleste af spørgsmålene er andre ministres ressortområder (skat, transport etc.).” Han afviser i en senere mail, at Karen Ellemann har mistet engagementet i nordisk samarbejde. Rapidus må dog gerne citere Karen Ellemann for bl.a. følgende:

Som minister for nordisk samarbejde vil jeg arbejde videre med at gøre Norden til verdens bedst integrerede region. Vi skal fastholde fokus på at fjerne grænsehindringer.

Rapidus har igen bedt om konkrete eksempler på, hvad hun vil bruge det nordiske samarbejde til – også inden for skat, infrastruktur, barrierer og erhverv. Vi får senere at vide, at Rapidus ikke kan tolke fortsat tavshed som at Karen Ellemann INGEN visioner har. I en opringning får Rapidus siden at vide, at tiden er for presset til svar (som embedsmænd typisk skriver med ministerens godkendelse, red.). Rapidus har spurgt om vi kan få et svar senere. Det kan ikke loves, siger Lars Peter Levy.

Af Keld Broksø