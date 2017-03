Tiotal Skånebolag tävlar på Mobilgalan

Som Rapidus tidigare rapporterat har Mobilgalan i år flyttats från Stockholm till Malmö. Under det två dagar långa arrangemanget i slutet på veckan kommer bland andra Ericsson och Sony Mobile visa upp sin senaste teknik för uppkopplade prylar. Bland programpunkterna finns sessioner om medicinteknik kopplad mot nätet och smarta städer.

På själva galan på fredagskvällen delas priserna ut i 13 kategorier. Ett tiotal skånska företag är finalister i olika kategorier, däribland Arthro Therapeutics, Next Step Dynamics, Fieldly och Sensative. Hörlurstillverkaren Earin och Sony Mobile-veteranernas klockbolag Anima tävlar om titeln ”Consumer Product of the Year” medan Lundabolaget BrainLit tillsammans med Hotell Skansen i Båstad är med i finalen till ”Connected Buildings”.

Mobilgalan hålls på nybygget Studio i centrala Malmö. /Erik Olausson