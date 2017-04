To kongresser om reproduktion får blivende værdi for regionen

Det er i konkurrence med europæiske storbyer, at København og Malmø har vundet to kongresser her i 2017 og 2018 om reproduktion. De har før været i bl.a. i Madrid, Paris, Stockholm og London. Helle Petersen Vastring, senior Communications Manager for projektet ReproUnion i Medicon Valley Alliance, forventer blivende værdi af kongresserne for regionen.

- Det er en enorm eksponering af urologi og ReproUnion, hvor de forskellige forskningscentre i regionen fremhæves for deres ekspertise, påpeger Helle Petersen Vastring.

- Der bliver præsenteret nye behandlingsformer. Derudover har vi igangsat et samarbejde med bl.a. EAU (The European Association of Urology, red.) om 4 fellowships for unge forskere, der vil komme til vores region og besøge en eller flere forskergrupper i ReproUnion-samarbejdet. Kongresserne underbygger det samarbejde, fastslår hun.

MVA har arbejdet på tiltrækningen af EAU-kongressen til København i over fire år via professor Jens Sønksen, som er ny adjungeret generalsekretær for EAU.

Lave fertilitetsrater i Danmark og Sverige er udfordringer, som kongresserne skal bidrage til at løse. Greater Copenhagen har derfor samlet eksperter i det EU støttede forskningsprojekt ReproUnion og er vært for de to kongresser. Først i efteråret 2017 i Malmø ved ESAU’s møde (European Section of Andrological Urology), og foråret 2018 i København ved EAU kongres, som er Europas største urologiske kongres med læger fra over 100 lande og 15.000 deltagere.

Anna-Lena Hogerud, formand i hälso- och sjukvårdsnämndens i Region Skåne, udtaler: ”Med vores respektive styrker udgør Skåne og Sjælland et komplement til hinanden. Samarbejdet på tværs af Øresund styrker regionen som førende inden for reproduktionsmedicin.”

ReproUnion er et offentligt-privat samarbejde for 12 kliniske og akademiske institutioner og hospitaler i samarbejde med Ferring Pharmaceuticals og Medicon Valley Alliance.

Af Keld Broksø