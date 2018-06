To nye produkter fra nyt opstartsfirma bruger selvlysende alger

Det nye danske opstartsfirma, Allumen(.dk) har netop her i juni lanceret sine to første produkter til salg og en hjemmeside er også netop kommet i luften. Perspektivet for produkterne er, at i fremtiden kan hele byer oplyses af selvlysende alger.

Foreløbig sælger firmaet dog kun de selvlysende alger samt et undervisningssæt til folkeskoler. Salget begynder først for alvor efter sommerferien, men allerede på årets Roskilde Festival fra 30. juni til 7. juli får firmaet en ny rolle.

– På Roskilde Festival sælger vi algerne, som kan hældes i folks vandflasker og bruges som lys i teltene fremfor lommelygter, fortæller CEO Kristian Ejlsted.

Han stiftede Allumen i januar i år sammen med designchef Signe Friis Schack (begge med baggrund fra Danmarks Tekniske Universitet, DTU) samt Michael Spendler som økonomichef med baggrund fra Copenhagen Business School.

Kristian Ejlsted var også på Roskilde Festival i 2017 med alger, men mere som demonstrations- og kunstprojekt. Siden har perspektiverne i år vakt opsigt blandt andet i maj i det amerikanske tidsskrift ”Fast Company”: Kristian Ejlsted er interviewet om hans bachelor-projekt om, hvad der skal til før en slags alge-træer kan virke fremfor lygtepæle. I april skrev han også en artikel på Videnskab.dk sammen med Henrik Toft Simonsen, lektor på DTU Bioengineering, om hvad det kræves af bl.a. genforskning før algerne kan oplyse storbyer. Men foreløbig handler det om salg af undervisningssæt, som bruges til at forklare de komplekse lys-processer ved fotosyntese og ”bioluminescens”.

– Vi begynder med at sælge i Danmark, men det er oplagt, at der også vil være et marked i Sverige, mener Kasper Ejlsted.

Af Keld Broksø