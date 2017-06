Torsdag venter københavnske Omnicar af have rejst 14 mio. SEK på AktieTorget

Allerede nu inden tegningsperioden udløber torsdag den 22. juni venter det stærkt voksende, unge københavnske it-selskab for bilbranchen, Omnicar, at have rejst 14. Mio. SEK ved en børsintroduktion (IPO) på AktieTorget i Stockholm. Pengene skal bruges til et nordisk gennembrud også i Sverige, Norge og siden det øvrige Europa. I alt udbydes 25 pct. af aktierne frem til torsdag efter IPO'en blev skudt i gang 8. juni.

- Vi kan nu forvente at nå vores mål, som netop var 14 mio. SEK på AktieTorget. Vi kan derfor gå efter en omsætning på 100 mio. SEK i 2019, mener CEO Claus Troels Hansen.

Han underbygger sine ambitiøse mål ved at henvise til den nuværende vækst: Folkene bag har arbejdet på it-løsningen siden 2007, men selv om virksomheden først blev stiftet i 2016 omsatte den da for 8 mio. SEK med en gevinst på en halv million. Og de første fire måneder af 2017 var der omsat for 6 mio. SEK. Dermed forventer Omnicar næsten at tredoble omsætningen til 23 mio. SEK i 2017. Hertil er målet at tegne 100 nye aftaler med bilforhandlere i år, 600 næste år – og 3.600 bilforhandlere i 2019.

Produktet er en software løsning udviklet med Citroën i Danmark, Norge og Sverige for at skabe øget indtjening på især service for bilforhandlere. Først skabte løsningen 25.000 serviceaftaler for Citroën. Nu skal løsningen ud til langt flere forhandlere. Foreløbig er Peugeot i Sverige og Norge med, og hertil importøren af Mercedes-Benz og Kia i Norge. Totalt er der nu 500 aftaler med bilforhandlere. Forretningsgrundlaget er, at mens avancerne på bilsalg er små, så er det netop på service og ekstraudstyr, at pengene skal tjenes. Her sørger Omnicars it-løsning for opfølgning på bilforhandlernes kunder for at skabe mere salg og eftersalg efter bilkøbet via en cloudbaseret it-løsning. Hver gang en serviceaftale indgås får Omnicar en afgift på 10 % af aftalen.

- Hvis vi ser på især serviceaftalerne vurderer jeg faktisk ikke, at vi har meget konkurrence, siger Claus Troels Hansen til Rapidus.

Samtidig med børsintroduktionen har OmniCar fået ny og kendt bestyrelsesformand, som er koncerndirektør fra TDC, Jens Aaløse.

Af Keld Broksø