Uppåt i debuten för TerraNet

Teknikbolaget TerraNet i Lund noterades på First North i dag. Under förmiddagen handlades bolagets aktier ett antal kronor över priset i listningsemissionen, som övertecknades med mer än 300 miljoner kronor.

Bland befintliga investerare finns huvudägaren Dan Olofsson genom bolaget Danir AB och Qlik-grundaren Måns Hultman. De som nu gått in med pengar är bland andra Ålandsbanken, industrimannen Sverker Martin-Lööf samt som lök på laxen kriminologen Leif GW Persson.

– Vi har sett en bra efterfrågan från alla parter och är övertecknade redan innan vi gått ut med erbjudandet till allmänheten”, sade bolagets styrelseordförande Christian Lagerling till DI Digital när börsintroduktionen blev offentlig tidigare i år.

TerraNet grundades 2004 kring hård- och mjukvara som gör vanliga mobiler till både sändare och mottagare. Det gör det möjligt att ringa i områden där det annars saknas täckning men också att spela spel eller dela filmer och ljudklipp mellan mobiler som är nära varandra men långt ifrån närmaste basstation eller wifi-hotspot.

Som Rapidus tidigare rapporterat tog TerraNet under sommaren och hösten 2016 in närmare 30 miljoner kronor, delvis genom kvittning och inför börsinträdet har bolaget sammanlagt fått in runt 100 miljoner kronor.

Bolaget har 25 anställda vid huvudkontoret i Lund, fem i Indien, två i Silicon Valley, samt säljagenter i Korea och Taiwan. /Magnus Erlandsson