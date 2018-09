Virkeligheden ramte Danmark – og vil nok gøre det i Sverige

Kort sagt: Landsbytosser med bemærkninger på og over grænsen for racisme kender Danmark udmærket. De indgår i Dansk Folkepartis DNA. Men da en politisk virkelighed ramte Danmark indgik man samarbejder på tværs af partier. Det vil nok også ske i Sverige.

Af Keld Broksø, Rapidus´ Københavnsredaktør

Ved Folketingets åbningsdebat i oktober 1999 sagde daværende socialdemokratiske statsminister, Poul Nyrup Rasmussen, om Dansk Folkeparti: ”Stuerene, det bliver I aldrig!” Her er vi så nu 19 år efter. Dansk Folkeparti (DF) har siden været parlamentarisk grundlag for tre borgerlige regeringer. I udlændinge- og socialpolitik kræver det nu lup at se forskel på DF og Socialdemokratiet. Utallige forlig er indgået med DF. Og i Folketingets formandsstol sidder den, som Nyrups bemærkning var rettet mod: DF´s forrige formand, Pia Kjærsgaard.

Lige om lidt står Sverigedemokraterna (SD) til et kanon valg 9. september. SD spiller på samme udlændinge- og EU-frygt som DF. De to partier har kontakter over sundet. Men modsat DF er SD IKKE stuerene hos mange andre partier i Sverige. Heller ikke lokalt. Niels Paarup-Petersen er bl.a. gruppeleder og kandidat for Centerpartiet i Malmø - og i mod samarbejde efter valget med SD. Også i Region Skåne, hvor han henviser til, at SD´s regionsgruppe gav applaus, da en SD-politiker påstod, at Region Skånes muslimske medarbejdere ville myrde alle ikke-muslimske kolleger og patienter. Danmark har netop haft en lignende, bizar sag: Den lokale DF-formand for beskæftigelses- og integrationsudvalget i Faxe Kommune, Steen Petersen, opfordrede spansk politi til at bruge skydevåben for at stoppe migranter. ”Betjentene skal skyde for at ramme.”

Men hvad skete der her? DF-toppen tvang ham til at fjerne sit opslag fra Facebook. Han blev meldt til politiet. Han mistede sin udvalgspost, og DF-toppen tog kraftigt afstand fra ham. Men han blev IKKE ekskluderet af DF. Samarbejdet fortsætter for der er brug DF´s mandat lokalt for at holde konstitueringen. Også i Hvidovre syd for København, hvor viceborgmesteren fortsat er fra DF. Han stod ved forrige lokalvalg til at blive borgmester baseret på borgerlige stemmer i et valgforbund. I løbet af valgnatten var det borgerlige flertal på vippen, og de ville ikke have DF borgmesterposten trods flest stemmer i valgforbundet – og så lovede Socialdemokraterne DF viceborgmesterposten – samt genindførelse af juletræ foran rådhuset og svinekød i børnehaver. Det spil hedder taktik i den virkelige verden. Virkeligheden afgøres af de mandater, som valget giver. Den danske virkelighed er i dag, at vil man som parti lokalt, regionalt og statsligt gennemføre ting på erhvervs-, uddannelses- og socialområdet, så er DF svær at komme udenom. Man tæller som dansk parti mandater, finder flertal og accepterer, at hverken EU-politik eller menneskesyn harmonerer med DF.

Vil det samme ske i Sverige? Står Centerpartiet og andre ved sine løfter om ALDRIG at samarbejde med SD? Lad os nu se, når mandaterne er gjort op. Politik er en handelsplads. Med en ny SD-fremgang rammes Sverige af en ny politisk virkelighed, hvor det kan koste borgmester- og endda statsministerposter ikke at tælle SD med. Kan den svenske, politiske virkelighed holde til det om 19 år, hvis vi sammenligner med den danske, politiske virkelighed og erfaring? Det er svært at tro. Centerpartiet og andre har malet sig op i en krog. De kommer måske ikke ud af krogen i denne valgperiode, men skal SD befries for de værste landsbytossers indflydelse, så skal der som i Danmark langsomt åbnes for demokratisk samarbejde – eksempelvis om erhvervspolitik, som den sag også har betydning for. Skal vi have gennemført noget over Øresund, så tæller alle mandater. Også SD´s.

Den danske hemmelighed efter 19 års erfaring er, at ved at kvæle DF i indflydelse lykkes det kun sjældent landsbytosser som i Faxe at forvrænge debatten. Andre DF-topledere er inde i substans og detaljer i deres stof. Flere af dem er respekterede for deres viden. Var DF holdt helt udenfor demokratisk samarbejde i 19 år også på landsplan, så kunne DF sidde fast med holdninger i hele Danmark som dem et rabiat reservat i Faxe giver udtryk for. Nu er Danmarks øvrige partier parate til at indgå mange forlig med DF – og dermed bremse ekstremerne til enkelte, lokale stemmer, som kun få tager alvorligt.