Volvos nya lokaler, IT-affär i Helsingborg och uppköpta danska bolag

Rapidusredaktionen är åter på plats efter juluppehållet och välkomnar det nya året med ett svep över storhelgernas viktigaste nyheter från Öresundsregionens näringsliv.

Helsingborgsbaserade IT-bolaget Blink Services har köpts upp av First North-noterade Netmore Group. Blink Services arbetar inom området ”smarta städer”, genom radiotekniken Lorawan som kan koppla upp och ansluta batteridrivna sensorer.

Ett annat skånskt First North-bolag, Lundabaserade Terranet, lyckades nog höja några par ögonbryn när de publicerade nyheten om att de slutit ett avtal med nordamerikanska nätoperatören Verizon. Det gäller Lundabolagets teknik för att skicka data mellan mobila enheter utan uppkoppling till en basstation, som gör vanliga mobiler till både sändare och mottagare. Nyheten om avtalet fick Terranets aktie att rusa.

Tidigare under året har vi på Rapidus rapporterat om den starka tillväxten hos Volvo Cars i Lund. Fordonsjätten mer än dubblade personalstyrkan under året till 125 anställda och slog 2018 sitt globala försäljningsrekord för femte året i rad. Under vårt juluppehåll tog Sydsvenskan vid och kunde rapportera att fordonsjätten skrivit kontrakt om att ta över hela Ideons Delta 3-byggnad på 7.000 kvadratmeter.

En uppstickarnyhet som kanske gått lite mer obemärkt förbi är Sonys skånska satsning på IoT-området i appen Sowtrack. Den skulle kunna beskrivas som en hälsoapp för grisar, där uppfödare med hjälp av sensorer ska kunna följa grisarnas rörelsemönster och bevaka deras hälsotillstånd.

Från Malmö har den stora nyheten varit det danska spelbolaget IO Interactives etablering på DevHub, som Rapidus var först med att avslöja i ett extrabrev strax innan jul. I övrigt har IT-bolaget och Ciscopartnern Conscia Netsafe öppnat ett regionkontor i Malmö och rekryterat en chef för Skåne i Anders Wenneberg.

På den danska sidan sundet har näringslivets nyhetsflöde dominerats av pengatvättskandalen hos Danske Bank. En estnisk åklagare arresterade åtta personer som misstänks ha koppling till ärendet, som gäller misstänkta transaktioner i miljardklassen via en estnisk filial.

Annars har det handlat om stora förvärv. IT-jätten Cision tog över relativt nya Falcon.io från Köpenhamn, som arbetar med marknadsföring via sociala medier. Danska Brenntag Biosector, som var en del av tyska Brenntag-gruppen och producerar hjälpämnen som ska främja olika vaccins effekter, köptes samtidigt av British Croda för omkring 72 miljoner euro.

Imorgon återgår vi till vår ordinarie utgivning.

Rapidusredaktionen